100 Milliarden Euro über zwölf Jahre für 16 Bundesländer. Wieviel das am Ende für jedes einzelne sein wird – muss noch geregelt werden. Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter von der CDU erklärt das Vorgehen: "Es wird insgesamt fünf Gesetze geben, die sind zustimmungspflichtig. Insoweit können die Länder das natürlich mit beeinflussen. Und wir müssen darauf achten, dass die Regelungen so sind, dass wir sehr schnell in der Lage sind, dieses Geld sowohl im Land – das heißt auf der Landesseite –, wie aber auf der kommunalen Seite einsetzen zu können."