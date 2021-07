In Sachsen-Anhalt ist der größte Teil aller Waldbrände menschengemacht. Darauf hat das Landeszentrum Wald verwiesen. Forstingenieur Andreas Goldschmidt sagte, bei gut einem Drittel der Waldbrände sei in der Vergangenheit Brandstiftung als Ursache nachgewiesen worden. In einigen Fällen seien Brände wegen fahrlässigen Verhaltens ausgelöst worden – weil Spaziergänger ihre Autos beispielsweise auf trockenem Gras geparkt hatten. Der Experte stellte zudem klar, dass nur in sehr wenigen Fällen eine natürliche Ursache vorliege – etwa, wenn der Blitz einschlage.