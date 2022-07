Die Sozialkaufhäuser in Sachsen-Anhalt verzeichnen derzeit eine starke Nachfrage. Das hat nach Angaben der Einrichtungen in Halle und Quedlinburg mehrere Gründe.

Die steigenden Verbraucherpreise würden dafür sorgen, dass sich die Kundschaft in den Sozialkaufhäusern verändere. Das erklärte Stephanie Paucke vom Trägerverein "Europa Aktionsforum" in Quedlinburg. Früher seien in das Sozialkaufhaus in Quedlinburg vor allem viele Hartz-lV-Empfängerinnen und -Empfänger gekommen. Mittlerweile würden aber auch vermehrt Menschen vorbeikommen, die den Mindestlohn bekommen. "Es verändert sich und es wird mehr", erklärte Paucke.