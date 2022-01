Debatte neu aufgeflammt Finanzierung von Schulsozialarbeit: Wer zahlt in schwierigen Corona-Zeiten?

Das Problem ist altbekannt – und sorgt in schöner Regelmäßigkeit für Ärger. Jetzt wird in Sachsen-Anhalt erneut über die Finanzierung der Sozialarbeit an Schulen diskutiert. Der Paritätische will, dass das Land mehr Geld in die Hand nimmt. Das wiederum verweist auf den finanziellen Spielraum, den die Kommunen hätten. Leiden am Ende die Schülerinnen und Schüler?