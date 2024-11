Nach dem verheerenden Hochwasser in Spanien will Sachsen-Anhalts Landesregierung helfen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) habe in einem Schreiben an den Präsidenten der Region Valencia, Carlos Mazón, direkte Hilfen angeboten und dazu eine Ansprechpartnerin benannt, teilte die Staatskanzlei mit.