Es gibt auch eine Anlageform, mit der man sein Geld mit Sicherheit in den Sand setzt, berichtet Yvonne Röhling. Besonders in sozialen Medien wie Facebook und Instagram wird derzeit Werbung für dubiose Online-Plattformen gemacht. Die Finanzexpertin erklärt: "Sie zielen in erster Linie auf junge Menschen ab." In Youtube-Videos mit teuren Autos und Artikeln über eine scheinbar geniale Geschäftsidee stellen Betrüger hohe Gewinne durch die Investition in sogenannte Trading-Plattformen in Aussicht. Vermeintliche Mitarbeiter überzeugen die Anleger dann am Telefon, nach und nach immer mehr Geld zu investieren, welches sie letztlich nie wiedersehen. Seit Monaten häufen sich Röhling zufolge Beschwerden hierzu. Ein Anleger aus dem Raum Magdeburg hat mit der Betrugsmasche bereits mehr als 19.000 Euro verloren.