So viel sparen die Menschen in Sachsen-Anhalt

Beim Konsumverhalten zeigt sich die insgesamt wenig ausgeprägte Kauflaune in Sachsen-Anhalt besonders stark. Im Vermögensbarometer 2024 gaben 60 Prozent der Menschen hierzulande an, ihr Kaufverhalten in den vergangenen zwölf Monaten eingeschränkt zu haben. Lediglich vier Prozent sagten, sie kauften nun mehr. Deutschlandweit gaben dagegen immerhin zehn Prozent der Menschen an, nun mehr zu konsumieren, während 56 Prozent ihr Kaufverhalten einschränkten.