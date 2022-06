2021 wurden in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr insgesamt 1.845 Tonnen Spargel von den rund 30 Spargelbauern geerntet. Größtes Spargelanbauland im Osten ist Brandenburg. Dort wurden im vergangenen Jahr rund 21.000 Tonnen geerntet. Die Spargelernte in Deutschland beginnt in der Regel in der zweiten Aprilhälfte und endet traditionell am 24.Juni, dem Johannistag.