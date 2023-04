Trotz des Nachtfrostes komme das Wachstum der Pflanzen allmählich mit den sonnigen Tagen in Gang. Die Ernte habe in diesem Jahr etwa fünf Tage später angefangen als im vergangenen Jahr, sagte Henning Hoffheinz, der einen Spargelhof im Jerichower Land hat. In Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern müssen Kunden nach Verbandsangaben allerdings noch ein wenig auf heimischen Spargel warten. Preislich bleibe der Kilopreis in etwa auf dem Niveau des Vorjahres und liege zwischen neun und 15 Euro.