Der Preis ist so niedrig wie lange nicht – und trotzdem haben viele Spargelbauern in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr deutlich weniger verkauft als in den Vorjahren. Das erklärte der Sprecher des Verbands Ostdeutscher Spargel- und Beerenobstanbauern, Henning Hoffheinz, aus Genthin. Hoffheinz sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Nachfrage sei "definitiv" schwächer als in den Vorjahren. Das Niveau des Verkaufs liege auch unter dem der Saison 2019, also dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie.