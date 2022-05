Gründe sind etwa die wachsende Zahl von Online-Konten oder Alternativen zum Bargeld-Abheben am Automaten, beispielsweise an der Kasse im Supermarkt. Die Einlagen – also das durch die Sparkassen verwaltete Vermögen – ist dennoch weiter gestiegen, auf 1,4 Milliarden Euro.

Die Kreissparkasse in Stendal hatte kürzlich auch einen Video-Service in den drei Geschäftsstellen in Lüderitz, Goldbeck und Schönhausen gestartet. Kunden werden dort per Video beraten, so werden Mitarbeiter vor Ort eingespart.