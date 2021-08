Doch, sie sehen größtenteils zufrieden aus, die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die den Salon Junkers eines Dessauer Hotels verlassen. Bis eben konnten sie über den Entwurf des Koalitionsvertrages diskutieren und Fragen stellen. Ein älterer Genosse mit weißem Haar sagt: "Die SPD hat sich da wirklich Gedanken gemacht, viele Gedanken. Und ja der ist gut ausgehandelt worden." Ein anderer pflichtet ihm bei: "Also ich stimme dem Koalitionsvertrag zu. Ich finde der ist vollkommen gelungen und ich unterstütze ihn voll und ganz." Ein jüngerer Parteikollege will ebenso zustimmen, weil große Teile des Parteiprogramms im Koalitionsvertrag ständen.

Missmut über Ressortverlust

Auch wenn es wenige sind, bei einigen sieht man trotzdem den Missmut hinter der Maske hervorblitzen. So bei dieser Genossin. Sie stört sich am Verlust des Wirtschaftsressorts. Das soll dem Vertrag nach von der SPD an die CDU gehen: "Das unfaire Verhalten der CDU gegenüber der SPD mit dem Wirtschaftsministerium das finde ich eigentlich echt betrüblich."



Das Ministerium war über weite Strecken der Koalitionsverhandlungen heiß umkämpft. Am Ende verlor die SPD und mit ihr der Minister Armin Willingmann, der nun wohl nicht mehr lange Wirtschaftsminister sein wird.

Neue Verantwortungsbereiche für Willingmann

Für Ralph Porsche den Vorsitzenden des Dessauer Ortsvereins Siedlung-Ziebigk-Kühnau ist der Verlust nicht ganz so tragisch. Aus seiner Sicht auch nicht für Minister Willingmann. Dem bleibt, so Porsche, das Wissenschaftsressort.



Und: "Er hat dafür Verantwortungen bekommen, für den Bereich Energie, Umwelt und so weiter, was echte Knackpunkte sind. Und ich habe eher den Eindruck, dass damit eine Aufwertung seiner Person verbunden ist. Weil er vermutlich der einzige ist in dieser Regierung, der das überhaupt intellektuell stemmen kann dieses Thema." Alles in allem ein sensationelles Verhandlungsergebnis lobt Porsche die Parteispitze. Immerhin bleibt es bei zwei Ministerien für Sachsen-Anhalts Genossen.



Und das trotz des historisch schlechtesten Wahlergebnises von 8,4 Prozent. Und mit dem Mindestlohn bei Aufträgen aus der öffentlichen Hand gibt es Sozialdemokratie in Reinkultur im Koalitionsvertrag, freut sich Porsche.

Pähle wirbt weiter um Zustimmung