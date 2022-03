Krieg in der Ukraine So können Sie in Sachsen-Anhalt Geflüchteten helfen

Viele Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine. Tausende sind bisher auch in Sachsen-Anhalt angekommen. MDR SACHSEN-ANHALT verschafft einen Überblick, wie die Geflüchteten untergebracht werden, wie Sie ihnen helfen können und wie es in der Ukraine weitergeht.