Derzeit werden im ganzen Land Unterbringungs-Möglichkeiten für Geflüchtete aus der Ukraine gesucht. Wer eine Unterkunft in seinem Haus oder ein Zimmer in seiner Wohnung an Menschen aus der Ukraine anbieten möchte, kann sich auf dieser Seite registrieren und eine Unterbringungsmöglichkeit anbieten. Generell ist es wichtig, den Vermieter über die Aufnahme von Flüchtlingen in Kenntnis zu setzen. Die Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen, sollten sich unbedingt bei Ausländerbehörde registrieren, damit ihnen weiter geholfen werden kann.