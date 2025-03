In Sachsen-Anhalt müssen sich Autofahrer sowie Nutzende von Zug und Bus seit Montag (24.03) zum Teil auf Umwege einstellen. Grund sind Bauarbeiten, die in einigen Orten im Land starten. Nach Angaben des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales betrifft das etwa den Landkreis Harz. Hier werden an mehreren Straßen in den kommenden Wochen umfangreiche Fahrbahnsanierungen umgesetzt.

Dem Ministerium zufolge fließen etwa 315.000 Euro in die Erneuerung der Ortsumgehung im Zuge der L86 bis zur B244 nördlich von Wernigerode. Hier werde bis voraussichtlich 11. April die Fahrbahndecke auf dem etwa zwei Kilometer langen Abschnitt erneuert.

Der betroffene Abschnitt ist demnach voll gesperrt. Die Umleitung ist von Wernigerode kommend über die B244 Schmatzfeld und Langeln zur Kreisstraße K1330 über Heudeber und die L 86 nach Reddeber ausgeschildert (Gegenrichtung analog).

Auch südöstlich von Ditfurt stehen laut Ministerium Sanierungen an. Hier wird für etwa drei Wochen an der L66 und der K1321 gearbeitet. Rund 146.000 Euro sollen hier investiert werden.

Für diese Baustelle ist den Angaben zufolge ebenfalls eine Vollsperrung nötig. Der Verkehr wird knapp drei Wochen lang aus Richtung Quedlinburg/A 36 kommend über die K1361 nach Gatersleben und von dort aus über die L73 nach Hausneindorf, Hedersleben und Adersleben sowie von Wegeleben über die K1321 nach Ditfurt geführt (Gegenrichtung analog).

Ab dem 31. März sollen im Landkreis Harz zudem Bauarbeiten am Kreisverkehr zwischen Gernrode und Quedlinburg beginnen. Laut Ministerium sind dafür zwei Wochen eingeplant. Hier soll die Fahrbahn auf dem Abschnitt für rund 260.000 Euro saniert werden.

Die L66 wird für die Arbeiten an der Baustelle voll gesperrt. Die Umleitung führt über die L66 aus Richtung Thale über die L239 nach Quedlinburg und auf die L85 sowie umgekehrt. Der Verkehr auf der L242 wird per Ampel halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin haben am Montag (24.3.) Bauarbeiten begonnen. Betroffen ist nach Angaben der Autobahn GmbH der Abschnitt zwischen Köselitz und Klein Marzehns im Landkreis Wittenberg. Den Informationen zufolge stehen in diesem Abschnitt tagsüber nur noch zwei Fahrspuren zur Verfügung. Am Abend ist nur eine Spur befahrbar. Auch der Rastplatz Rosselquelle bleibt zwischen den beiden Anschlussstellen geschlossen. Die Behinderungen sollen bis Freitag dauern.

In Coswig ist seit Montag ein Abschnitt der Bundesstraße 107 gesperrt. Grund ist nach Angaben des Landkreises Wittenberg der Einsturz eines Schmutzwasserkanals. Die Arbeiten sollen bis kommenden Montag andauern, eine Umleitung ist ausgeschildert.

Bildrechte: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Auch Autofahrerinnen und Autofahrer in Calbe (Saale) müssen seit Montag mit Behinderungen rechnen. Auf der Ortsdurchfahrt (Landesstraße 65) werden Fahrbahnschäden ausgebessert und eine neue Asphaltdecke aufgetragen. Das betrifft nach Angaben der Stadt den Abschnitt der Nienburger Straße zwischen den Abzweigen Brückenstraße und Brumbyer Weg/Bernburger Straße.

Das Land investiert den Angaben zufolge 145.000 Euro. Die Bauarbeiten werden demnach in zwei Abschnitte unterteilt, sodass der öffentliche Personennahverkehr während der Bauzeit weitestgehend aufrechterhalten werden soll. Am 11. April soll alles fertig sein. Der Durchgangsverkehr wird den Angaben nach so lange über die Landestraße 63 und den Brumbyer Weg umgeleitet.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es seit Montag auch im Jerichower Land zu Behinderungen. In der Heyrothsberger Straße im Süden von Biederitz gibt es nach Angaben der Einheitsgemeinde eine Vollsperrung, weil ein Schmutzwasser-Hausanschluss verlegt werde. Eine Umleitung ist demnach ausgeschildert. Die Arbeiten sollen bis zum 11. April andauern. Auf der Buslinie 51 kommt es nach Angaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe zu Einschränkungen.