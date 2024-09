Und das klappt auch. In diesem Jahr wurde Fabian Giemsa Deutscher Jugendmeister, zwischenzeitlich spielte er sogar in der zweiten Tischtennis Bundesliga mit. Es folgte der Aufstieg in die zweithöchste Pokalklasse, doch Giemsa hat noch nicht genug. Sein Traum bleibt der Gleiche: an den Paralympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilnehmen. Mit seinen Erfolgen gehört er mittlerweile zur nationalen Spitze und ist damit auf dem besten Weg sein Ziel zu erreichen.