Bei der Frage, wie das Land den Zustand der Sporthallen insgesamt beurteilt, verweist das Ministerium an den Landessportbund zurück. Das Land wolle die Erkenntnisse des LSB zum Bauzustand der Sportstätten nutzen, um notwendige Fördermaßnahmen abzuleiten, so Blei. Die genauen Ergebnisse würden in diesem Jahr erwartet und flössen in den "Sportatlas Sachsen-Anhalt" ein, den das Land beim LSB in Auftrag gegeben habe.

112 Förderanträge für das Jahr 2023

Sieben Millionen Euro liegen 2023 im Landesprogramm Sportstättenbau für sanierungsbedürftige Sporthallen bereit. 112 Förderanträge von Kommunen (16) und Vereinen (96) sind beim Landesverwaltungsamt nach eigenen Angaben bislang eingegangen. Bewilligt werden konnten laut Sprecherin Denise Vopel allerdings erst sieben, "da die Haushaltsmittel erst seit Mitte Mai zur Verfügung stehen". Die meisten Anträge kommen Vopel zufolge aus Halle. Mit der Schulbauförderung, EU-Programmen und der Städtebauförderung stünden weitere Töpfe zur Verfügung.

Dass Projekte trotz Fördermöglichkeiten mitunter dennoch wegen steigender Kosten ins Stocken geraten, kann das Landesverwaltungsamt bestätigen. "Einige Maßnahmen insbesondere aus dem Jahr 2022 konnten nicht abgeschlossen werden und werden daher in das nächste Haushaltsjahr übertragen", so Vopel. Dazu müssen die Kommunen und Vereine allerdings erst einmal in der Lage sein, selbst mehr Geld aufzubringen. Denn vom Fördermittelgeber werden die Kostensteigerungen nur anteilig mitgetragen.

Schulsporthallen überwiegend gut in Schuss