Neugründungen Vereine in Sachsen-Anhalt kämpfen sich aus der Pandemie

Hauptinhalt

Trotz Corona-Pandemie ist die Zahl der Vereine in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr gestiegen. Der Zuwachs ist allerdings nicht mehr so groß wie vor der Krise. Besonders schwer haben es Museumsvereine. Sportvereine hingegen scheinen sich zu erholen und Anglervereine haben in der Pandemie sogar einen Mitgliederzuwachs verzeichnet.