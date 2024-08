Fußball, Handball oder doch der Schachverein? Diese Frage stellt sich für rund 20.000 Erstklässler in Sachsen-Anhalt. Sie sollen einen Sportgutschein bekommen. Das teilte am Freitag das Sportministerium in Magdeburg mit. Damit gehe das Sportförderprogramm zum Schulstart an knapp 600 Grund- und Förderschulen in die zweite Runde.