2011 flüchtete der heute 29-jährige Paddler Anas Al Khalifa aus Syrien und gelangte nach vier Jahren nach Deutschland. Hier arbeitete er zunächst als Handwerker für eine Firma, die Solarplatten montierte. Durch einen tragischen Arbeitsunfall 2018 verletzte er sich so schwer an der Wirbelsäule, dass er seitdem auf den Rollstuhl angewiesen ist. Nach knapp zwei Trainingsjahren beim SV Halle konnte er bereits 2021 im Einer-Kajak und Auslegerkanu an den Paralympics in Tokio teilnehmen. Anas Al Khalifa hat 2021 an den Paralympics in Tokio teilgenommen. Bildrechte: imago images/Eibner

Besonders jung und erfolgreich

Die elfjährige Hanna Olschewski von der Sport- und Karateschule Staßfurt betreibt bereits seit ihrem vierten Lebensjahr Karate, genauer: die japanischen Kampfsport-Art "Kumite". Sie wurde zweimal Landesmeisterin und gewann mehrere Goldmedaillen bei internationalen Turnieren in Belgien, Österreich und Kroatien. Auch bei Deutschen Meisterschaften kämpfte sie stets erfolgreich und wurde im vergangenen Jahr etwa deutsche Vizemeisterin.

Wassersprung-Nachwuchstalent Jonathan Schauer (rechts) ist zweimaliger Jugendweltmeister. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der 17-jährige Jonathan Schauer vom SV Halle ist ein Nachwuchstalent im Wasserspringen. Er wurde zweimaliger Jugendweltmeister im Jahr 2021. Beim Springen vom Ein-Meter-Brett gewann er mit zweieinhalb Saltos mit einer Schraube die Goldmedaille. Die zweite Goldmedaille errang der Sportler im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett.

Besonders lange sportlich aktiv

Gymnastik und Turnen sind die Disziplinen der 76-jährigen Heidrun Deutrich. Ihrem Verein, der SG Eintracht Zeitz, ist sie seit dem Gründungsjahr 1982 als aktives Mitglied treu. Von Beginn an war engagierte sie sich auch für die Belange des Vereins. So ist sie seit 30 Jahren gewähltes Vorstandsmitglied und wacht über die Finanzen der Eintracht. Seit vielen Jahren ist sie zudem als "Vorturnerin" zweier Gymnastikgruppen in der Sportgemeinschaft Zeitz tätig. Diese Funktion nimmt sie auch heute noch wöchentlich mit hoher Einsatzbereitschaft wahr.

Nachwuchsruderer des Zschornewitzer Ruderclub 1954 beim Training Bildrechte: Zschornewitzer Ruderclub im SV Turbine / MDR Noch länger, nämlich seit 66 Jahren, ist der 79-Jährige Falk Brämer im Zschornewitzer Ruderclub 1954 sportlich verankert und seit seiner Kindheit dem Ruder-Sport fest verbunden. Im Jahr 1978 wurde er nach seinem Trainerstudium in Werdau hauptamtlicher Trainer der 1. Förderstufe im Nachwuchsbereich und machte damit sein Hobby zum Beruf. Zu den größten Erfolgen der von ihm betreuten Schützlinge zählen ein Junioren Weltmeistertitel in den Jahren 1990 und 2000 sowie zahlreiche gute Platzierungen bei DDR-Meisterschaften und Spartakiaden. Unzähligen Kindern und Jugendlichen brachte er in seiner 33-jährigen Trainerkarriere das "Ruder-ABC" bei.

Besonderer Teamsport für Blinde