Hinzu kommen Sportler, die in Sachsen-Anhalt trainieren, aber Mitglied bei einem Sportverein in einem anderen Bundesland sind. Einige Olympiastarterinnen kommen zudem aus Sachsen-Anhalt, wohnen und trainieren aber inwzischen woanders. Etwa Basketballer Andreas Obst aus Halle oder Hockeyspieler Martin Zwicker aus Köthen. Und auch zwei Schiedsrichter aus dem Land nehmen an den Olympischen Spielen teil. Tobias Tönnies und Robert Schulze aus Magdeburg leiten Handballspiele in Tokio.