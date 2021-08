Das olympische Feuer wird am Dienstag in Tokio erneut entzündet – diesmal für die Paralympischen Spiele. Bis zum 5. September tragen in der japanischen Hauptstadt Athletinnen und Athleten mit körperlichen Beeinträchtigungen ihre Wettkämpfe aus. Etwa 4.300 Sportlerinnen und Sportler aus rund 160 Nationen werden in insgesamt 23 Sportarten um paralympische Medaillen kämpfen.