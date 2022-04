Neben dem normalen Spielbetrieb engagieren sich Sportvereine in Sachsen-Anhalt für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Sie spenden etwa Sportschuhe, Laufhosen oder Bälle, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht. Einige laden die Ukrainerinnen und Ukrainer auch zu Heimspielen ein.

So will der SV Union Halle-Neustadt bei einem Heimspiel mit kostenfreiem Eintritt auch Sachspenden übergeben. Der Verein erfüllt seit dieser Woche die Wünsche von Flüchtlingen, die an einem Wunschbaum eines Sponsors angebracht sind.