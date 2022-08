Aktuell sind 226 Kitas in Sachsen-Anhalt eine Sprach-Kita: Sie erhalten eine besondere Förderung. Die meisten davon fanden sich im Harzkreis (33), in Magdeburg und Halle (je 30) und im Salzlandkreis (25). Im Altmarkkreis Salzwedel gibt es seit Jahren hingegen nur eine einzige Sprachkita. In der Regel wird eine halbe Stelle gefördert, in wenigen Ausnahmen zwei halbe beziehungsweise eine ganze Stelle. Insgesamt werden so Fördermittel von 6,4 Millionen Euro eingesetzt.