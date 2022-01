Am 18. Januar sendete der Verkehrsclub ADAC eine Pressemitteilung in die Welt. Überschrift: "Tanken in Deutschland: Höchstpreise in Sachsen-Anhalt und Thüringen". Die Spritpreise an 14.000 Tankstellen seien dafür ausgewertet worden – und die beiden mitteldeutschen Bundesländer schneiden tatsächlich besonders schlecht ab.