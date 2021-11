Schüler in Sachsen-Anhalt spielen die Netflix-Serie "Squid Game" nach und geben sich dabei zum Beispiel Ohrfeigen.

Der Reiz für Kinder und Jugendliche besteht unter anderem in Manga-Elementen und dem Wettkampf-Charakter.

Eltern und Lehrer sollten mit Kindern nicht mit erhobenem Zeigefinger über das Thema sprechen.

Gleich am ersten Tag nach den Herbstferien hatte Medienpädagoge Jörg Kratzsch eine besorgte Lehrerin am Telefon. Sie suchte Rat bei der Servicestelle Kinder- und Jugendschutz, weil sie an ihrer Sekundarschule im Harz ein brutales Spiel beobachtet hatte: Kinder ahmten die Netflix-Erfolgsserie "Squid Game" nach. Dort treten Erwachsene in Kinderspielen gegeneinander an, um viel Geld zu gewinnen – mit dem Haken, dass die Verlierer getötet werden. Auf dem Schulhof hat das Verlieren auch harte Konsequenzen: Unterlegene Kinder werden zum Beispiel geohrfeigt.

Ich gehe davon aus, dass das an vielen Schulen auch in Sachsen-Anhalt passiert. Jörg Kratzsch, Servicestelle Kinder- und Jugendschutz

Die Harzer Lehrerin war schon die zweite, die sich wegen des Spiels an die Beratungsstelle in Magdeburg gewandt hat. Zuvor hatte sich ein Lehrer aus einer Sekundarschule in Halle gemeldet. Über erste Fälle in Deutschland war vor rund einer Woche unter anderem aus Bayern und Schleswig-Holstein berichtet worden. Inzwischen beschäftigen sich bundesweit die Bildungsministerien mit dem Thema. "Ich gehe davon aus, dass das an vielen Schulen auch in Sachsen-Anhalt passiert", sagt Jörg Kratzsch. Dem Bildungsministerium Sachsen-Anhalt und dem Landeselternrat sind bisher keine entsprechenden Fälle bekannt. Das Ministerium hat nach eigenen Angaben aber bereits die Ansprechpartner für Schulen im Landesschulamt für das Thema sensibilisiert.

Der Trend verbreitet sich auch über Tik Tok

"Squid Game" ist die bisher erfolgreichste Serie der Streamingplattform Netflix. Weshalb die Produktion aus Südkorea besonders für Kinder und Jugendliche so spannend ist, erklärt Jörg Kratzsch so: "Der Reiz liegt in der bunten Darstellung, den Manga-Elementen und im Wettkampf-Charakter, den wir zum Beispiel auch aus den ‚Tributen von Panem' kennen." Zudem verbreite sich der Trend zusätzlich über soziale Medien, etwa durch passende Tanzvideos auf Tik Tok.

Kinder sprangen einem Grundschüler auf den Kopf

Inzwischen gibt es auch schon Berichte über Squid-Game-Spiele an Grundschulen. In Berlin zum Beispiel wurde ein Drittklässler verletzt, als ihm mehrere Kinder auf den Kopf sprangen.

Kinderpsychiater Prof. Hans-Henning Flechtner sieht eine mögliche Gefahr für Schüler eher bei jenen, die auch im Alltag Aggression erleben. Bildrechte: dpa Doch wie kommt es eigentlich, dass Kinder beim Nachahmen einer Serie offenbar ohne schlechtes Gewissen anderen Gewalt antun? Professor Hans-Henning Flechtner, Leiter der Magdeburger Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, erklärt: "Wenn Kinder Gewalt in einer Serie sehen, sind sie vom Geschehen emotional weit entfernt, weil sie keine Auswirkungen spüren und ihnen das nötige Abstraktionsvermögen fehlt. Diese Distanz nehmen sie mit in die Realität." Diesen Zusammenhang verdeutlicht er auch anhand eines Beispiels aus der Vergangenheit, der Kinderserie "Teletubbies". Als die Flauschfiguren damals regelmäßig in kleine Löcher hüpften, berichtet Flechtner, häuften sich Fälle, in denen Kinder in offene Gullys sprangen.

Magdeburger Kinderpsychiater sieht Gefahr für Schüler, die auch im Alltag Aggression erleben

Wie gefährlich solch eine Gewaltserie für ein Kind werden kann, lässt sich nicht pauschal sagen. Medienpädagoge Kratzsch warnt vor einer allgemeinen Hysterie bei Eltern und Pädagogen: "Nicht jedes Kind, das die Serie sieht, wird automatisch zum Gewalttäter." Psychiater Flechtner zufolge besteht die Gefahr, dass jemand Aggressionen entwickelt, eher bei denjenigen, die auch im Alltag Frustration und Gewalt erleben.

Wenn sie ihr Verhalten begreifen, kann es gut sein, dass sie sich plötzlich schämen. Prof. Hans-Henning Flechtner, Kinderpsychiater