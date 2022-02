Allein die Otto-von-Guericke Universität in Magdeburg hat mehrere Partnerunis in Kiew, Odessa und Charkiw. Zudem gibt es an allen Hochschulen Sachsen-Anhalts zahlreiche Kooperationen mit Partnern in der Ukraine und in Russland sowie Studierende von dort.



An der Hochschule Anhalt sind es aktuell 180 aus beiden Ländern, an der Martin-Luther-Universität Halle sind es fast 250. Die Uni Magdeburg besuchen rund 220 Studierende aus der Ukraine und Russland.



Die Hochschule Magdeburg-Stendal hat folgende Partnerunis: Odessa National Polytechnic University, Universität Gregorij Skovoroda in Perejaslaw, Nationale Universität Saporizhzhia in Saporoshje.