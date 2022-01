Der Landkreis Stendal profitiert aktuell von Förderbescheiden in Höhe von insgesamt 3,5 Millionen Euro. In Osterburg soll das historische Rathaus erweitert werden, in Stendal wird die Sanierung von Kindertagessstätten so mitfinanziert. Auch in den Altstädten von Stendal, Tangerhütte und Tangermünde kann mit dem Geld weitergebaut werden. Der Altmarkkreis Salzwedel erhielt insgesamt etwa drei Millionen Euro. Das Geld fließt unter anderem nach Klötze und Gardelegen.