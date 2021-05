Nach der Eskalation war es in Deutschland zu mehreren judenfeindlichen Vorfällen gekommen. In Gelsenkirchen löste die Polizei am Mittwoch einen antisemitischen Demonstrationszug auf, der sich in Richtung einer Synagoge bewegt hatte. In der Nacht zuvor waren vor Synagogen in Münster und Bonn israelische Flaggen angezündet worden. Ähnliche Angriffe in Sachsen-Anhalt waren laut Innenministerium zunächst nicht bekannt.