"Starkregen-Ereignisse zählen zu den unmittelbaren Folgen des Klimawandels, die wir auch in Sachsen-Anhalt zu spüren bekommen", erklärte Umweltminister Willingmann. "Die katastrophalen Überflutungen im spanischen Valencia vor wenigen Wochen, aber auch das Winter-Hochwasser 2023/2024 bei uns im Lande müssen uns eine Mahnung sein, dass wir nicht wegschauen, sondern uns vor den Klimafolgen so gut wie möglich rüsten", so Willingmann weiter.