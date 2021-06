Der digitale Nachweis wird mittels QR-Code ausgestellt. Dieser Code wird anschließend in die Corona-Warn-App des Bundes oder die eigens dafür entwickelte App "CovPass" übertragen. Geimpfte müssen dafür ein Personaldokument und den gelben Impfausweis in der Apotheke vorlegen. Laut Apothekerverband werden darüber Name, Geburtsdatum und Impfstoff erfasst und dem Robert Koch-Institut mitgeteilt. Dort werde das Impfzertifikat dann in Form des QR-Codes generiert. Kunden könnten den QR-Code in der Apotheke direkt vom Bildschirm abscannen, er könne aber auch ausgedruckt werden.