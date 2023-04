Auf dem Semestereröffnungsgottesdienst am Dienstag in der Marktkirche in Halle hob der Minister das Engagement der Hochschulen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine hervor. 181 geflüchtete Studierende setzten ihr Studium an den Hochschulen des Landes fort. 52 hätten sich für das Sommersemester eingeschrieben und 300 seien in Kursen des Landesstudienkollegs.