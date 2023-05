Die Zahl der Fälle von "Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte" ist in den letzten beiden Jahren weiter angestiegen. Im vergangenen Jahr sind 1.010 Fälle registriert worden, im Jahr 2021 waren es 887 Fälle.

Die Polizei zeigt seit einigen Jahren "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" öfter an. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Dass die Zahl der Widerstandshandlungen mit in die Gewaltstatistik einfließt, hält der Grünen-Abgeordnete Striegel für nicht zielführend. Zudem sei die Bereitschaft der Polizei, solche Fälle anzuzeigen, gestiegen. Als Widerstand wird laut Striegel auch gewertet, wenn sich ein Demonstrant beispielsweise beim Abführen steif macht, sich aus einem Polizeigriff zu befreien versucht oder sich auf der Straße festklebt .

"Auch solche Fälle gelten als Widerstand, werden angezeigt, landen in der Statistik und werden dann als Gewalt gegen Polizeikräfte gewertet", sagt Striegel. Es sei niemandem geholfen, wenn die Zahlen in der Statistik künstlich in die Höhe getrieben würden, betont der Grünen-Politiker.