Das Statistische Landesamt schätzt, dass es in Sachsen-Anhalt bis 2035 gut 100.000 Privathaushalte weniger geben wird. Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn

Sachsen-Anhalt schrumpft weiter und das nicht nur bei der Zahl der Einwohner, sondern auch was die privaten Haushalte angeht. Private Haushalte können laut Definition von einer oder mehreren Personen gebildet und gemeinsam bewohnt werden. Doch diese Haushalt werden immer in Sachsen-Anhalt immer weniger. Das Statistische Landesamt in Halle hat die aktuellen Zahlen vorgestellt. Die Prognose bis 2035 zeigt einen deutlichen Abwärtstrend.