7. März von 10 bis 12 Uhr live im Radio: Expertin beantwortet Fragen Was kann ich tun, wenn mein Energiedienstleister pleite ist? Muss ich mir Kerzen zulegen oder komme ich preisgünstig an neue Verträge? Wie kann ich gegen explodierende Kosten bei Strom, Gas und Wärme vorgehen?



Diana Rocke, Energieexpertin der Verbraucherzentale Sachsen-Anhalt beantwortet Ihre Fragen.



Am 7. März von 10 bis 12 Uhr, live im Programm von MDR-Sachsen-Anhalt.



Stellen Sie uns Ihre Fragen, telefonisch, per Mail oder über WhatsApp.



Schreiben Sie eine E-Mail an: studio-sachsen-anhalt@mdr.de.



Rufen Sie uns an: 0800 946 946 0.



Kontaktieren Sie uns über Whatsapp: 0171 48 34 30 8.