Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums in Berlin wird seit dem 1. Januar 2025 mit einer "vorläufigen Haushaltsführung gearbeitet" . Dies ist im Grundgesetz – bei nicht vorhandenem Haushalt – festgeschrieben. Demnach dürfen Gelder nur fließen, sofern sie nötig sind, um "Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen". Mit anderen Worten: Neues darf nicht angegangenen werden.

Inwiefern auch schon die drastisch gestiegenen Mehrkosten im Haushaltsplan enthalten sind, beantwortete das Ministerium nicht. Immerhin war Ende 2024 kommuniziert worden, dass das gesamte Autobahnprojekt – also der Bau von Magdeburg bis Schwerin – nunmehr 2,3 Milliarden Euro kosten wird . Vorherige Schätzungen waren von 1,9 Milliarden Euro ausgegangen, im Jahr 2021 sprach man von 1,7 Milliarden Euro, 2017 gar nur von 1,4 Milliarden Euro.

Ähnlich äußert sich auch Theresa Looke als Sprecherin der Autobahn GmbH, Niederlassung Ost, in Magdeburg. Man warte die "parlamentarischen Entscheidungen" ab, aber: "Die Vorbereitungen und Planungen unserer Projekte laufen weiter". So wird mit Hochdruck am Lückenschluss zwischen Lüderitz und Stendal gearbeitet. Ende des Jahres soll das knapp 13 Kilometer lange Teilstück eröffnet werden.