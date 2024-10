Nullerjahre in der Provinz Schwierige Jugend in der Altmark: Malina Bura gewinnt Literaturpreis für Erstlingswerk

03. Oktober 2024, 10:00 Uhr

Für ihren autobiographischen Roman "Der Geschmack meiner Jugend" erhält Malina Bura in diesem Jahr den Altmärkischen Literaturpreis. Die junge Autorin ist in der Altmark, in der Nähe von Seehausen, geboren und lebt im Moment in Berlin. Der Abstand hilft, zurückkommen will sie trotzdem.