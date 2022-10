Schilder-Aktion E-Bike-Ladestationen in der Altmark sollen sichtbarer werden

E-Bikes erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Damit Touren auch in eher abgelegene Regionen kein Problem mehr sind, will ein Verein in der Altmark Abhilfe schaffen und die vorhandene Ladeinfrastruktur besser kennzeichnen.