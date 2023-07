Die Stadt erklärt sich für nicht zuständig, dem Landkreis fehlt das nötige Geld für einen festen Blitzer – die Anwohner der Stendaler Straße in Arneburg sind verzweifelt. Jetzt haben sie immerhin erreicht, dass die Polizei demnächst einen mobilen Blitzer aufstellt. Das auffällige weiße Gerät am Straßenrand soll mehrere Tage an seiner Position bleiben. Dann werde man ja sehen, ob sich die Situation auf der Stendaler Straße verbessere, sagte Arneburgs Bürgermeister Lothar Riedinger MDR SACHSEN-ANHALT.