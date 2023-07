Bis zu 700 Lkw am Tag Ärger über Lkw-Verkehr in Arneburg: Firmen gehen auf Anwohner zu

Anwohner in Arneburg in der Altmark klagen über die bis zu 700 Lkw, die täglich durch den kleinen Ort fahren. Lärm und hohe Geschwindigkeiten beeinträchtigen die Lebensqualität der Menschen. Lange hat sich niemand verantwortlich gefühlt. Nun haben Vertreter der beiden Firmen, die von den Lastern beliefert werden, mit den Menschen in Arneburg gesprochen und sogar Vorschläge zur Verkehrsberuhigung eingebracht. So sollen zum Beispiel nächtliche Warenlieferungen überdacht werden.