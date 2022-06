Insbesondere auch in den beiden großen Städten Salzwedel und Stendal, die nicht zum Zweckverband gehören, sind private Anbieter unterwegs und bauen das Netz aus. "Das ist auch gut so", sagt ZBA-Geschäftsführer Andreas Kluge. Er rechnet damit, dass der Zweckverband sich nach Abschluss des derzeit laufenden Vorhabens auch noch um einige so genannte "Graue Flecken" kümmern kann. Das sind Gebiete, in denen die Netzgeschwindigkeit unter 100 MBit/Sekunde liegt. "Das setzt voraus, dass dort kein privater Anbieter reingeht und wir weiteres Fördergeld akquirieren können.