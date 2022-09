"Man kann es nicht immer allen recht machen", sagt Christian Bohrt nüchtern, während er am PC durch eine Fahrplantabelle scrollt. Schwarz gefärbte Uhrzeiten wechseln sich mit blauen Zahlen ab, zwischendrin erscheinen Striche. Sie markieren Bahnhöfe, an denen künftig Regional-Express-Züge (RE) ohne Halt durchrauschen sollen. Bohrt ist sogenannter Angebotsplaner bei der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA), hat aktuelle und künftige Fahrpläne in der Hand.

So auch eine der umfassendsten Änderungen für Sachsen-Anhalts Bahnverkehr, an der seit Jahren gefeilt wird: den neuen Fahrplan ab Dezember 2023 für die Züge zwischen Magdeburg und Stendal – inklusive der Verbindungen in Richtung Salzwedel und Seehausen. Das Konzept heißt so, wie sie auf der Landkarte aussieht, "Altmärker-Y". Für Christian Bohrt ist der neue Fahrplan ein Kompromiss. Lücken im Fahrplan: Nicht alle Züge halten überall. Bildrechte: MDR/André Plaul

Man muss sich einfach entscheiden, das ist Alltag im Fahrplan. Idealerweise haben alle einen positiven Effekt davon. Aber es gelingt halt nicht immer. Christian Bohrt, Angebotsplaner bei der NASA

Bildrechte: NASA GmbH Das Altmärker-Y im Überblick Im Altmark-Regionalverkehr gibt es künftig nur noch zwei Zug-Typen: keine Regional-Bahn mehr, dafür S-Bahn und Regional-Express. Letzterer wird neu getaktet: Zwischen Uelzen und Magdeburg wird kein Umstieg mehr nötig, hier ist ein täglicher Stundentakt angekündigt. Das entspricht einer Verdopplung des bisherigen Angebotes. Neu ist die Station "Zielitz Ort" als Express-Halt. Von Montag bis Freitag bindet der Regional-Express auch Schönebeck mit an. Durch verschobene Fahrzeiten erreicht der RE einerseits in Stendal die neu geplanten Fernzüge nach Berlin besser, andererseits bildet er in Kombination mit der S-Bahn einen täglichen Halbstundentakt zwischen Stendal und Magdeburg.

Knifflige Verhandlungen beim Fahrplan-Planen

Christian Bohrt (links) und Tobias Jensch sind in Sachsen-Anhalt unter anderem für die Fahrpläne verantwortlich. Bildrechte: MDR/André Plaul Fünf Varianten gab es ursprünglich vom "Altmärker-Y", jeweils mit anderen Schwerpunkten und Interessen. "Fahrplan ist eine Gemeinschaftsaufgabe", erklärt Bohrt. Viele Faktoren mussten abgewogen und unter einen Hut gebracht werden: Es geht um Finanzierung, lokale Interessen von Bürgermeistern und Fahrgästen, Anschlüsse zu Regional-, IC- und ICE-Zügen, um Verkehrsprognosen – und nicht zuletzt um die Kapazitäten auf den Schienen.



"Besonders knifflig sind bis heute die eingleisigen Abschnitte." Christian Bohrt, dreht sich vom Schreibtisch weg und zeigt auf eine große Sachsen-Anhalt-Karte, die hinter ihm an der Wand hängt. Sein Zeigefinger kreist über der West-Altmark. Dort verläuft die sogenannte "Amerikalinie". Zwischen Uelzen in Niedersachsen und Salzwedel ist die einst durch die deutsche Teilung gekappte Strecke bis heute nur eingleisig – und damit ein Nadelöhr für Personen- und Güterzüge.

Die Wiederherstellung der Bahnstrecke Stendal-Salzwedel-Uelzen war das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 3. (Archivbild) Bildrechte: dpa Die Amerikalinie Die Bahnstrecke führt von Berlin beziehungsweise Magdeburg über Stendal, Salzwedel und Uelzen nach Bremerhaven und zu anderen Nordseehäfen. Ihren Namen verdankt sie den Zügen voller Auswanderer, die bis zum 2. Weltkrieg aufgebrochen waren, um in Amerika – der "Neuen Welt" – ihr Glück zu finden. War die Trasse zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon zweigleisig ausgebaut, kam Mitte des Jahrhunderts der Niedergang: Erst wurden die Bahnhöfe Uelzen und Salzwedel kurz vor Kriegsende schwer beschädigt. Mit der deutschen Teilung wurde die Trasse zwischen beiden Städten schließlich gekappt, Gleise abgebaut. Erst nach der Wende wurde die Amerikalinie wieder durchgehend befahrbar. Heute ist sie Teil des sogenannten Ostkorridores zwischen der Nordsee und dem Alpenraum – und wird sukzessive ausgebaut.

Wichtige Ausbaustufe im Jahr 2023