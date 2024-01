Der Geschäftsführer berichtet auch von Mitarbeitern, die mit ihren Autos zur Elbebrücke fahren, dort parken, zu Fuß über die Brücke laufen und sich auf der anderen Seite von Kollegen abholen lassen. Andere kämen mit der Bahn, was derzeit auch schwer sei. "Die positive Nachricht ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da wirklich sehr engagiert nach Lösungen gesucht haben, viele Umwege und zusätzliche Zeit in Kauf nehmen."

Ein weiteres Problem ist laut Wendler, dass Patienten, darunter Dialyse-Patienten, sowie wichtige Lieferungen nicht durchkommen. Wichtige Untersuchungen lasse man deshalb bereits am Standort Stendal durchführen. Der Geschäftsführer forderte Konsequenzen durch Politik und Ordnungsbehörden. Die Bauern müssten einsehen, dass das so nicht gehe.

Auch der Kreisbauernverband Stendal wies die Verantwortung für die Blockade der Elbebrücke bei Tangermünde am Montag zurück. Wie Geschäftsführerin Kerstin Ramminger MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag sagte, distanziert sich der Verband von den Aktionen aufs Schärfste. Es habe sich um keine Aktion des Bauernverbandes gehandelt. An der Blockade der Brücke am Montag hatten sich ihren Angaben nach Spediteure und Handwerker beteiligt. Auch Landwirte seien dort gewesen.