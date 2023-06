20 Stunden nach dem Löschen des ersten Feuers beginnt der schwierige Teil des Einsatzes: Die Glutnester flammen auf, setzen den Wald erneut in Brand. Mit ihren herkömmlichen Methoden kommen die Feuerwehrleute nicht mehr dagegen an. Die Einsatzleitung ahnt: Das könnte böse enden, weiß noch Rüdiger Kloth. "Wir hatten dort 1975 auf westdeutscher Seite einen riesigen Waldbrand. Ich glaube, in Deutschland einzigartig. Sogar mit Todesopfern, wenn ich mich recht erinnere. Und da war zu befürchten in dem trockenen Jahr 2018: Wenn dieser Brand nicht unter Kontrolle zu kriegen ist, dann könnten durchaus mehrere Tausend Hektar Wald betroffen sein mit den entsprechenden Auswirkungen."