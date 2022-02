In Gardelegen und Stendal wurden bei einer Razzia am Mittwoch 1.200 Cannabis-Pflanzen sowie 2,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Drei mutmaßliche Züchter wurden festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Sie sind zwischen 33 und 65 Jahre alt und stehen im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben.