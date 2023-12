Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ausstieg vom Ausstieg? Deutschlandticket: Stendaler Kreistag stimmt erneut ab

20. Dezember 2023, 07:44 Uhr

In einer Sondersitzung beschäftigt sich der Kreistag in Stendal am Mittwoch erneut mit dem Deutschlandticket. Der Kreistag hatte beschlossen, aus dem 49-Euro-Ticket auszusteigen. Das hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.