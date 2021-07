"Deichschlitzung" im Landkreis Stendal Mehr Fläche für die Elbe bei Sandau bei Hochwasser

Südlich von Havelberg entstehen an der Elbe bei Sandau 184 Hektar neue Überschwemmungsfläche. Am Mittwoch wurde der alte Deich mit einer sogenannten Deichschlitzung geöffnet. Er war zuletzt beim Hochwasser im Juni 2013 stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Nun wird der Deich rückgebaut. Der Neue ist in den vergangenen Jahren mit einer Länge von mehr als sechs Kilometern errichtet worden – und das weiter im Landesinneren, sodass die Elbe bei Hochwasser nun viel mehr Platz hat, um sich auszubreiten.