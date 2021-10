In Havelberg haben das DRK, die Freiwillige Feuerwehr und das THW mit Rettungshunden die Suche nach vermissten Personen trainiert. Bildrechte: dpa

Hundehalterinnen und -halter haben am Wochenende in und um Havelberg im Landkreis Stendal mit ihren Hunden die Personensuche trainiert. Das sogenannte Mantrailing bezeichnet die Suche nach einer vermissten Person anhand ihres Individualgeruchs, teilte das Deutsche Rote Kreuz am Sonntag mit.

Individueller Geruch haftet an Kleidung

Malinois Tamina nimmt beim Seminar in Havelberg den Geruch von einer Jacke auf. Bildrechte: dpa Die Hunde können demnach auf der Grundlage eines winzigen Geruchspartikels nach einer Person suchen. Diese haften etwa an der Kleidung. Schnüffelt ein Hund zum Beispiel an einer Jacke, kann er die Spur des Besitzers oder der Besitzerin verfolgen. Das gelinge selbst in bewohnten Gebieten, da sie den Geruch von Unbeteiligten ausblenden könnten.

Hunde spüren Vermisste auf

Hundetrainer Armin Schweda (rechts) gibt Tobias Gerlach vom DRK und seinem Hund Anweisungen. Bildrechte: dpa Insgesamt haben 27 Personen und ihre Hunde an dem Seminar mit Profi-Hundetrainer Armin Schweda teilgenommen. In verschiedenen Aufgabenstellungen haben die Hundehalterinnen und -halter unter anderem vermisste Personen gespielt und sich von ihren Hunden entfernt. Diese mussten dann die Spur ihrer Herrchen und Frauchen aufnehmen und verfolgen.

Prüfung zum Personenspürhund steht bevor