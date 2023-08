So lebt auf dem Hof in Dewitz eine Schildkröte, die von ihrem ursprünglichen Besitzer ausschließlich mit Katzenfutter versorgt wurde. Dadurch entwickelte sich eine Art Buckel am Hals, so dass das Tier seinen Kopf nicht mehr einziehen konnte. Nach einem Jahr gesunder Luft, Bewegung und Ernährung mit Salat, Kräutern und Früchten ist die Schildkröte jetzt geheilt. Eine andere ist in einem engen Glaskasten gehalten worden – mit einer Rotlichtlampe nur wenige Zentimeter über dem Panzer. Der ist dadurch deformiert. Diese Umformung kann Claudia Schulz zwar nicht rückgängig machen. Sie hat es durch ihre Sachkenntnis und die Liebe zu dem Tier aber hinbekommen, dass sich die Schildkröte jetzt dennoch wohlfühlt und mobil ist.