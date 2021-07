Dann wandert der Finger weiter, hin zu ihrem ehemaligen Büro: "Ein schönes Büro", sagt die frühere Betriebsratsvorsitzende. Viele Sorgen der Belegschaft hat sie sich dort angehört.

Sie wurde in Havelberg geboren, hat 38 Jahre lang in dem Krankenhaus gearbeitet. Sie hat unzählige Menschen aus der Region gesund gepflegt. Bis zum vergangenen Jahr. Dann war Schluss. Seitdem demonstriert Sandra Braun.

Bildrechte: MDR/Daniel George Wir sind hier echt politisch geworden wegen der ganzen Geschichte. Sandra Braun, Krankenschwester aus Havelberg

Jede Woche auf der Straße – seit anderthalb Jahren

Die Geschichte von Sandra Braun ist auch eine über politisches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. Seit dem 10. Januar 2020, mehr als anderthalb Jahren, stehen die Mitglieder des Vereins "Pro Krankenhaus Havelberg" jede Woche auf der Straße. Jeden Donnerstag um 17 Uhr. Vor dem Dom, von dem es scheint, als wache er über die Stadt, treffen sie sich. Das ehemalige Krankenhaus ist in Sichtweite.

Mehrere Etappen liegen bereits hinter ihrem Protest. Sie haben in Havelberg demonstriert, vor dem Kreistag in Stendal, auch vor dem Landtag in Magdeburg. Erst wollten sie, dass das Krankenhaus erhalten bleibt. Doch die Klinik schloss im September vergangenen Jahres endgültig. Nur 37 Betten gab es damals noch, es war eines der kleinsten Krankenhäuser in ganz Deutschland.

Dann stand zur Debatte, ob der Landkreis das Klinkum zurückkauft. 2002 hatte der Kreis das Krankenhaus an das Unternehmen KMG verkauft. Ein Rückkauf scheiterte schließlich. Mittlerweile beherbergt der schlichte Flachbau ein Seniorenheim.

Dann setzten sie sich für ein medizinisches Versorgungszentrum ein. Das gibt es inzwischen. Im August, so wurde ihnen von der Politik versprochen, sagt Braun, sollen dann auch Pläne für eine Notfallversorgung vorgestellt werden. "Die brauchen wir auch wirklich dringend", sagt Sandra Braun. "Wir brauchen eine Art Rettungswache rund um die Uhr."

Zum einen für "Kleinigkeiten", wie Braun sagt. "Wenn sich mal jemand den Kopf aufgeschlagen hat oder Schnittwunden hat." Oder: "Auch für die älteren Leute, die im Sommer vielleicht mal dehydriert sind oder ähnliches. Da braucht es ja nicht viel, um ihnen zu helfen. Aber wenn sie dann erst 40 Kilomter weit weg gefahren werden, wo sie niemanden kennen, wo sie niemand besucht, dann gehen manche Menschen daran zugrunde."

Neue Intensivstation ist heute ein Speisesaal

Sandra Braun wurde in Havelberg geboren. Einer Hansestadt mit sechseinhalbtausend Einwohnern – zwei Stunden von Berlin, anderthalb Stunden von Magdeburg entfernt. Gerade noch in Sachsen-Anhalt, beinahe in Brandenburg.